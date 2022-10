Valeo : deux prises de commandes records pour ses systèmes thermiques

Le Groupe Valéo, qui accompagne le constructeur depuis 2019 avec une solution de pompe à chaleur, fournira une nouvelle génération pour sa prochaine plateforme électrique. Plus compacte et facile à intégrer, elle offrira la meilleure puissance et efficacité en refroidissement du marché, permettant une recharge rapide de la batterie tout en répondant aux besoins de confort thermique du véhicule.

Un contrat a également été signé avec un autre constructeur européen de premier plan au mois d’août pour lequel Valeo fournira l’appareil de climatisation et le module de refroidissement en face avant de véhicules électriques pour une plateforme électrique majeure du constructeur. Ce concentré de technologies, qui possède le niveau acoustique le plus bas du marché, répond lui aussi à un enjeu de l’électrification des moteurs : plus silencieuse, la conduite en véhicule électrique rend audibles des sons dont on se préoccupe beaucoup moins dans une voiture à moteur à combustion.

Valeo a enregistré d’autres commandes au mois de septembre pour ses systèmes thermiques destinés aux véhicules électriques. Ainsi, le Groupe vient de signer un contrat avec un constructeur majeur chinois afin de produire en série, dès 2023 le Smart Heat Pump, un nouveau module de pompe à chaleur intelligent ultra compact et entièrement intégré (vannes, pompes, échangeurs) développé par Valeo. Ce module renforcera l'efficacité énergétique des véhicules électriques tout en réduisant le poids du système thermique et son coût d'intégration par le constructeur.

Dans le domaine des refroidisseurs de batterie, un contrat majeur a été signé avec un grand constructeur européen. Enfin, des commandes ont été enregistrées pour des solutions innovantes de chauffage électrique pour 4 clients en Chine et en Europe, ou encore pour les compresseurs électriques pour 2 plateformes électriques majeures.

Forte hausse des commandes

Depuis le début de l’année 2022, Valeo enregistre désormais plus de z pour ses systèmes thermiques dédiés à l’électrification des véhicules, soit une hausse de 100 % par rapport à la même période en 2021. En cinq ans, le Groupe a enregistré au total 11,4 milliards d’euros de prises de commandes dans ce domaine, ce qui représente aujourd’hui 70 % des commandes de l'activité thermique du Groupe.