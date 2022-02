Val-de-Marne : un téléphérique en plein cœur de l’Ile-de-France

Un téléphérique en Ile-de-France, c’est l’idée que souhaite mettre en place Ile-de-France Mobilités. Avec ce mode de transport attractif, le réseau de transport francilien souhaite apporter une réponse concrète aux difficultés quotidiennes de déplacement des habitants de ces communes du Val-de-Marne. Le téléphérique permettra de connecter le territoire au cœur du département à ses grands équipements scolaires ou encore de santé, mais également au reste de la Région.

Selon Ile-de-France Mobilités, la mise en place de ce nouveau moyen de transport permettra de desservir plus de 20 000 habitants. Le projet est pensé depuis de nombreuses années puisque les premières études de faisabilité remontent à 2010. En 2019, le projet a été reconnu d’utilité publique à la suite de l’enquête réalisée auprès de la population. C’est en mai 2021 que le marché a été attribué. Les travaux débuteront cette année et devraient durer jusque 2025, année durant laquelle la mise en circulation du téléphérique est prévue. Baptisé « Cable-1 », ce projet sera constitué de cinq stations, les cabines seront composées de dix places assises. Le parcours total sera long de 4,5 kilomètres.

Le projet est financé à 49 % par la Région Ile-de-France, à 21 % par la Préfecture du Val-de-Marne, dans le cadre du plan France Relance et à 30 % par le département du Val-de-Marne. Le coût total du projet est estimé à 132 millions d’euros, un prix qui comprend à la fois les coûts d’étude et de réalisation des travaux. Une fois mis en place, l’exploitation et l’entretien de ce service seront exclusivement gérés par Ile-de-France Mobilités.