Val de Marne : un nouveau campus dédié à l’intelligence artificielle inauguré à Paris-Cachan

Le campus Aivancity Paris-Cachan a lancé en septembre 2020, la grande école de l’Intelligence Artificielle et de la Data. Cette dernière accueillera cette année ses premiers étudiants. Ils pourront bénéficier d’un campus ultra-moderne, inauguré dernièrement en présence d’Hélène de Comarmond, maire de Cachan et conseillère régionale, de Faouzia Fekiri, sous-préfète de l’arrondissement de Créteil, représentant la préfète du Val-de-Marne, de Renaud Vedel, préfet et coordinateur de la stratégie nationale de l’intelligence artificielle, sous le haut patronage de Cédric O, secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques.

Ce nouveau campus est situé au plein cœur de la cité universitaire de Paris-Cachan et se veut ouvert et connecté sur la ville afin de favoriser le partage, les échanges et les relations humaines. L’Aivancity School for Technology est un nouvel établissement privé d’enseignement supérieur, fondé par Tawhid Chtioui, professeur, expert international et entrepreneur dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation. Il se base sur l’intelligence artificielle et se donne pour mission de préparer les jeunes et les cadres à répondre aux nombreux défis de l’économie et de la société relatifs à l’exploitation du potentiel de la data et de l’intelligence artificielle. L’école a donc pour objectif de préparer des futurs ingénieurs, capables non seulement de développer les programmes informatiques permettant d'accélérer la performance des entreprises et d’assurer la transition vers une industrie 4.0, mais aussi d’œuvrer au progrès de l’humanité, dans tous les domaines, tout en veillant à faire évoluer les règles éthiques en fonction des évolutions techniques et sociétales.

Une école qui laisse les élèves travailler librement

La cérémonie d’ouverture de ce nouveau lieu d’étude s’est déroulée en présence de près de 300 invités, étudiants, parents, professeurs et partenaires. Tous ont pu découvrir le campus dans ses moindres détails. L’aménagement de ce dernier réinvente les espaces pédagogiques et de travail, offre une expérience d’apprentissage unique et ouvre davantage l’école sur son environnement. Il offre un lieu d’expérience unique aux futurs apprenants, mais aussi un lieu où les entreprises partenaires peuvent s’impliquer auprès de la communauté étudiante.

Les nouveaux bâtiments du campus Paris-Cachan sont composés de 23 hectares de sites paysagers, d’espaces verts, d’installations sportives et de services. Au sein de l’école, on retrouve 4 000 m² de salles réparties sur quatre niveaux, un amphithéâtre, une clinique de l’intelligence artificielle, une bibliothèque, un espace de coworking ainsi que 15 salles d’apprentissage dynamiques et 30 salles de travail en groupe. Les espaces de travail reflètent la philosophie de l’école, favorisant les échanges et le travail en groupe et en autonomie.