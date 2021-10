Val-de-Marne : troisième rentrée pour Ordival

Jusqu’aux prochaines vacances d’hiver, 16 000 élèves des 127 collèges publics et privés du Val-de-Marne se verront distribuer leur propre Ordival. Deux cents collégiens scolarisés dans les établissements médico-sociaux et hospitaliers recevront à leur tour cet outil, synonyme d’autonomie et d’égalité. Le Département poursuit ainsi son objectif de réduction de la fracture numérique et de lutte contre les inégalités sociales et territoriales.

Le bilan réalisé auprès des 4e et 5e déjà équipés confirme son utilité. Selon une enquête de satisfaction réalisée en mai 2014, 91 % des parents estiment qu’Ordival est un atout pour la scolarité de leur enfant, un chiffre en progression par rapport à 2013 (88 %). 63 % des élèves, quant à eux, considèrent que cet ordinateur leur permet de mieux travailler.

La progression la plus marquée s’est faite dans l’utilisation au collège. Bien qu’Ordival reste principalement un outil de travail à la maison, 13 % des enseignants ont demandé en 2014 aux collégiens d’apporter leur ordinateur en cours, contre 6 % en 2013.

En parallèle, le Département dote progressivement chaque établissement des outils numériques nécessaires. Depuis cette année, toutes les salles sont raccordées à internet, et bientôt, plus de 1 200 seront équipées de tableaux ou vidéoprojecteurs interactifs avec en perspective l’arrivée prochaine du très haut débit dans les collèges.