Val-de-Marne : Téléval, téléphérique urbain

Devant la forte attente d'une amélioration sensible et rapide des conditions de déplacements, les élus présents ont validé la présentation du projet Téléval à la population dès 2013. Des réunions publiques seront organisées où chacun pourra participer et s'informer sur ce projet attendu. Les élus présents déclarent unanimement : « Cette étape cruciale permettra d'écouter les habitants de nos villes sur leurs attentes légitimes envers ce projet de transports collectifs innovant. Le Téléval constitue une belle opportunité pour améliorer les conditions de déplacements et la vie de milliers de personnes. Donnons à ce projet les moyens de grandir et de répondre aux attentes de tous. »

Les études se poursuivent, alors que le projet fête ses cinq ans en 2013, les élus souhaitent que le Téléval avance rapidement. Pour cela, le Conseil général vient d'engager une étude de faisabilité détaillée qui poursuit le travail engagé par le Syndicat des Transports d'Ile-de-France. Le S.T.I.F. a par ailleurs confirmé la pertinence du tracé et des stations défendues par les collectivités depuis plusieurs années. De plus, une enveloppe de 3 millions d'euros a été actée entre le Conseil général et la Région Ile-de-France pour financer les études du projet. C'est un pas de plus vers la réalisation du Téléval.



Le Téléval, seule réponse crédible face aux fortes contraintes géographiques pour désenclaver un territoire marqué par d'importantes coupures urbaines (grande ceinture ferroviaire, gare de triage, chantier combiné de Valenton, RN 406 et RD 60, entrepôts logistiques, lignes à haute tension, etc.), est le mode de transport le plus adapté. Quatre stations sont prévues : Le Bois Matar à Villeneuve-Saint-Georges, Emile Combes dans le haut de Limeil, Les Temps Durables à Limeil-Brévannes et Créteil - Pointe du Lac. Le Téléval sera en correspondance avec la ligne 8 du métro, le bus 393 ainsi que 5 lignes de bus. Le Téléval permettra, à des milliers de val-de-marnais, de gagner en moyenne 30 minutes de temps de transport par jour.