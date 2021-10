Val-de-Marne : Team Run au Château de Vincennes

La Team Run est le rendez-vous qui rassemble les entreprises innovantes. Au-delà des nouvelles technologies, l'innovation s'exprime de multiples manières, à travers la gestion des ressources humaines, la volonté d'améliorer le bien-être en entreprise ou encore celle de réinventer la relation clients.

Le village ouvrira ses portes au grand public à 13h. Coureurs et visiteurs pourront pleinement profiter des stands et des animations ainsi qu'un espace détente mis en place par l'organisation. En fin d'après-midi, un “after run” permettra aux chefs d'entreprise de se reposer et profiter autour d'un verre et d'amuse-bouche bien mérités.

Cet événement unique en France est idéal pour un team building. C'est l'occasion de relever un challenge sportif et de fédérer les collaborateurs autour d'un projet commun. La bienveillance et l'enthousiasme sont de rigueur pour pouvoir encourager ses collègues et prendre du plaisir.

La Team Run c'est aussi une course qui réunit les entreprises et les met et en compétition. Devoir se confronter à d'autres sociétés entretient l'émulation et forge l'esprit de compétition, tout cela dans un esprit ludique.