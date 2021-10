Val-de-Marne : Suez finalise la modernisation de son centre de tri

«Suez a investi 15 millions d'euros et le nouveau centre est capable de traiter 40 000 tonnes par an » d'emballages ménagers au lieu de 23 000 tonnes auparavant, a expliqué récemment la directrice industrielle de l'activité Recyclage et Valorisation de Suez pour la région Île-de-France, Caroline Rousseau.

La modernisation de ce centre, que Suez avait construit dans les années 1990, a été achevée fin octobre et doit permettre au groupe de s'adapter à l'évolution de la réglementation qui prévoit l'extension à tous les plastiques (pots de yaourt, barquettes alimentaires, papier aluminium, etc.) des consignes de tri des emballages ménagers.

« Il nous permet de trier plus de flux, plus de produits et plus de tonnes », a résumé la directrice. Le centre de tri est doté de machines de tri mécanique ainsi que de six machines de tri optique « de dernière génération qui peuvent reconnaître toutes les résines et les fibres », a-t-elle expliqué.

Ce centre de tri des emballages ménagers est le seul que détient Suez en propre en Île-de-France. Il exploite également cinq autres unités pour le compte de collectivités.

Le groupe a indiqué que la modernisation de ce centre est également un outil qui va lui permettre de répondre à de nouveaux appels d'offres publics pour le tri des emballages ménagers. Un tri efficace est une étape indispensable avant le recyclage des matières.

En 2015, le taux de recyclage des emballages ménagers n'a atteint que 67 % en France, pour un objectif de 75 % fixé pour 2016.

Début 2016, la Cour des comptes avait plaidé pour la création de centres de tri plus grands et plus modernes afin d'améliorer la gestion des déchets.