Val-de-Marne : salon des Ambitions

En 2016, le taux de chômage des jeunes atteignait 24 % pour les moins de 25 ans. De plus, 15 % des jeunes Français ne sont ni en études ni en emploi ni en formation.

Le Salon des Ambitions, qui propose cette année sa troisième édition, a été créé pour les aider à trouver leur voie et à se lancer dans une carrière professionnelle épanouissante.

Ce rendez-vous s'est imposé comme un lieu privilégié de rencontres, d'échanges et de mises en relation avec des professionnels : universités, CFA, institutionnels, professionnels de l'insertion, organismes de formation, entreprises qui recrutent, ainsi que toute structure susceptible d'aider les jeunes à la bonne mise en œuvre de leur projet.

L'édition 2018 s'annonce exceptionnelle. De nombreux partenaires institutionnels (Département et CCI du Val-de-Marne, Pôle Emploi...) et privés (BNP Paribas, RATP, Auchan, Clairefontaine...) ont en effet soutenu la démarche afin d'en optimiser l'action.

Le Salon des Ambitions est structuré comme un "parcours réussite" qui va de la vie scolaire à la vie active dans un cadre galvanisant, convivial et festif. Il s'agit en effet de favoriser la mise en relation avec des intervenants pertinents, difficiles d'accès et de renoms.

Six grands villages thématiques sont ainsi proposés : Orientation et Insertion, Formation supérieure et professionnelle, Culture, Entrepreneuriat, Emploi, Chill/Réseautage.