VAL-DE-MARNE : Quatre mois pour respecter les 35 heures

Début février, la préfète, Sophie Thibault, avait assigné en référé 10 villes du département pour leur absence de délibération en conseil municipal sur le temps de travail, malgré le changement de législation au 1er janvier pour les municipalités. Elle avait demandé dans un référé l'application de cette loi sous 40 jours, comme ordonné par le tribunal administratif de Montreuil à cinq villes communistes de Seine-Saint-Denis.

Votée en 2019, la loi de transformation de la fonction publique impose l'application des 35 heures hebdomadaires à tous les fonctionnaires, soit 1 607 heures de travail effectif par an. Cette disposition implique la suppression de régimes dérogatoires, plus favorables sur le temps de travail, en place dans certaines administrations. Le référé du tribunal administratif de Melun vise notamment les villes communistes d'Ivry-sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Bonneuil-sur-Marne, Villejuif, Fontenay-sous-Bois, Gentilly et Chevilly-la-Rue. Pour cinq communes, le juge a rejeté la demande de la préfecture, car les collectivités se sont engagées à délibérer à des dates précises pour se mettre en conformité avec la loi. Le juge a estimé « qu'en dépit du retard constaté, le processus d'adaptation, qui suppose une procédure longue en raison de la consultation des personnels, des réorganisations des services et le vote de l'assemblée délibérante, était effectivement engagé et qu'il n'y avait en conséquence pas de décision suffisamment caractérisée de refus d'application ».