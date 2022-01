Val-de-Marne : près de 1,3 million d’euros pour les logements sociaux

Puisqu’un Val-de-Marnais sur trois vit dans un logement social, le Conseil départemental entend “offrir aux habitants la possibilité d’avoir un parcours résidentiel au sein du département, en accédant à la propriété ou en devenant locataire du parc social sur l’ensemble du territoire”. Pour cela, c’est plus d’un million d’euros d’aides départementales qui ont été octroyées afin de promouvoir un territoire équilibré en matière d’habitat dans le Val-de-Marne.

Les inégalités face au logement social

Concernant la répartition des logements sociaux, la situation varie selon les villes. En effet, le département compte 23 villes avec plus de 25 % de logements sociaux ; 11 d’entre elles en comprennent plus de 40 %. A l’inverse, 24 villes du Val-de-Marne possèdent moins de 25 % de logements sociaux. Le Conseil compte donc équilibrer leur présence sur le territoire, en arrêtant notamment le financement de nouveaux logements sociaux dans les villes qui en comptent plus de 40 % et en utilisant ces finances pour rénover et améliorer le confort de l’existant. De plus, un soutien financier sera apporté pour aider les villes carencées à construire de nouveaux habitats sociaux, allant jusqu’à 12 000 euros de subventions pour les constructions neuves ou en acquisition-amélioration et jusqu’à 10 000 euros pour une vente en état futur d’achèvement (VEFA).

Une subvention supplémentaire sera apportée à tous les organismes de logements sociaux qui requalifient leur patrimoine, quelle que soit la ville, avec des travaux de réhabilitation. Dans ce cas, l’aide départementale sera de 1 500 euros par logement, sans compter sur une prime de 500 à 700 euros qui peut également s’y additionner si les travaux permettent d’atteindre un niveau de confort et de respect de l’environnement conforme à la certification Cerqual. Le département du Val-de-Marne poursuit, en parallèle de ces subventions, sa politique de renforcement afin d’attribuer des logements sociaux aux publics les plus prioritaires : financièrement précaires, en situation de handicap ou encore, en proie à des violences intrafamiliales.

Loger social en Val-de-Marne

L’aide financière du département est estimée à 1 277 420 euros, afin de répondre à tous les enjeux auxquels le territoire val-de-marnais est confronté. Le Département a également renouvelé la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens avec Habitat et Humanisme Île-de-France, qui prévoit entre autres la création de 50 logements locatifs sociaux, proposés ensuite à des ménages dits “publics prioritaires”. Cette convention comprend aussi la création d’un contingent départemental au profit des ménages suivis par la Mission Hébergement Logement, qui lutte pour la protection de l’enfance et accompagne des mamans d’enfants de moins de 3 ans en situation compliquée. Ce contingent prévoit un logement tous les 20 financés et trois logements tous les 50 développés pour elles ; une initiative très engagée de la part du Département, qui promeut l’habitat pour tous.