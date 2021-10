Val-de-Marne : Nous n'irons pas à Avignon !

Pour sa quinzième édition, le festival propose de mettre en perspective la culture scientifique et technique par des propositions artistiques. Nous n’irons pas à Avignon est une manifestation née en 1999 permettant à des compagnies de pouvoir se produire en région parisienne. La pluridisciplinarité des formes et des propositions (théâtre, danse, musique, jeune public, rencontres et débats) et la convivialité sont au cœur de la démarche.