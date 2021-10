Val-de-Marne : NGE et le Conseil départemental signent une convention d'insertion professionnelle

Comme le souligne Christian Favier, président du Conseil départemental, « alors que les inégalités ne cessent de se creuser dans le pays, le Département engage des actes concrets pour l'insertion professionnelle des publics éloignés de l'emploi. Cette action menée aux côtés d'entreprises volontaires et engagées socialement, comme NGE, constitue une démonstration de plus de l'utilité des départements dans la cohésion sociale du pays et le développement des politiques d'emploi ».

De son côté, Orso Vesperini, directeur général adjoint de NGE, se dit « fier de collaborer avec le Conseil départemental et de contribuer au dynamisme de l'emploi dans le Val-de-Marne où nous prenons un engagement ferme avec le groupe Evariste de 1 000 embauches d'ici à 2022. Cela va couvrir une partie importante de nos besoins en Ile-de-France estimés à plus de 2 000 embauches sur les quatre prochaines années ».

Concrètement, le groupe NGE s'engage à faciliter la mise en place de parcours professionnalisants à l'attention de personnes éloignées de l'emploi. Les parcours de formation seront développés par le Club Face 94.

Cette démarche unique s'adresse prioritairement aux allocataires du RSA, aux publics accompagnés par l'Aide sociale à l'enfance, aux Mineurs non accompagnés, aux jeunes de 16-25 ans suivis par les Missions locales et aux personnes bénéficiant d'une reconnaissance de travailleur handicapé.