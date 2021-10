Val-de-Marne : Les femmes à l'honneur avec le programme ExcELLEnce

En 2015, le programme ExcELLEnce, porté par la CCI Val-de-Marne et cofinancé par le Fonds social européen, a accompagné 21 porteuses de projets et dirigeantes de jeunes entreprises. Pendant une période de 18 mois, les lauréates ont bénéficié de formations, d’un coaching par un ou une chef(fe) d’entreprise expérimenté(ée), de l’intégration dans des réseaux et d’un appui au financement de leurs projets.

En ce début de printemps, les 21 lauréates de la promotion ExcELLEnce se sont réunies le temps d’une soirée pour échanger. Ces cheffes d’entreprises interviennent dans les secteurs du numérique, du conseil d’entreprises-formation, des services à la personne, du commerce BtoC et de la restauration. Elles développent des projets aussi divers qu’une application numérique pour la gestion de l’organisation familiale, une plateformeweb de coiffure afro, du conseil en image, de la conception et réalisation de constructions en bois écologiques, de l’accompagnement à la paternité, de la commercialisation d’une ligne de sneakers…

Pour mettre en œuvre ExcELLEnce, la CCI Val-de-Marne s’appuie sur un réseau de partenaires. Elle a profité de la soirée Connecting Women pour signer des conventions de partenariat avec trois d’entre-eux : Action’elles, Femmes du Numérique et Professional Women’s Network Paris.