Seine-Saint-Denis : Le prolongement de la Ligne 1 du Métro passera par Montreuil

Le Stif a retenu le tracé passant par Montreuil et la création de la nouvelle station « Grands Pêchers » au cœur du quartier populaire Bel Air – Grand Pêchers et de ses 2 500 logements. Il reviendra au conseil d'administration de valider définitivement cette décision. Pour Patrice Bessac, le maire de la ville, « C'est pour Montreuil une très grande satisfaction et le choix de ce tracé est une belle perspective d'avenir pour les 7 500 habitants du quartier Bel Air – Grands Pêchers dont la grande mobilisation et la participation à la concertation ont été fortement récompensées. »

Pour la mise en œuvre concrète de cette décision du Stif, la ville « souhaite désormais que les partenaires affirment leurs engagements financiers pour mener notamment les études de schéma de principe servant de base à une large concertation passant par l'organisation, dès 2018, d'une enquête publique ».