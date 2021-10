Val-de-Marne : Le complexe Chinagora retrouve une jeunesse

De plusieurs étages, cette réplique de pagode construite en 1992 à fleur d'eau, comprend un hôtel, un restaurant chinois et un centre commercial. Le complexe est peu à peu tombé en désuétude mais depuis son rachat en 2012 par le groupe hôtelier chinois Huatian, société de droit privé à capital public détenu par la province du Hunan, Chinagora a fait peau neuve.

Grands travaux, obtention d'une quatrième étoile pour l'hôtel en 2014, réfection du restaurant, du hall d'entrée, et construction d'un jardin chinois ont remis le complexe dans la lumière. Et le groupe ne compte pas s'arrêter là. Avec l'appui du sénateur-maire d'Alfortville, Luc Carvounas, une nouvelle page de l'histoire du groupe vient de s'ouvrir. En plus de l'offre hôtelière et du restaurant, l'élu et Huatian ont déposé un dossier pour l'appel à projets « Inventons la métropole », celui d'une, ou plusieurs, hautes tours.

Le projet n'en est encore qu'à ses balbutiements mais prévoit la construction d'une ou deux tours de près de 100 étages à l'emplacement de l'actuel centre commercial - qui tient plus aujourd'hui de la friche industrielle que d'une galerie marchande. Ces dernières abriteraient hôtels, logements, résidence étudiante, voire bureaux ou centre culturel dédié à la Chine.

Fort potentiel touristique

L'élu et les investisseurs de Huatian espèrent voir ce vaste projet bâti avant l'année 2025, date à laquelle la ville de Paris pourrait accueillir l'Exposition universelle. Pour se faire, le groupe chinois est prêt à mettre 26 millions d'euros sur la table. L'édile d'Alfortville espère voir se créer plusieurs centaines d'emplois sur sa commune et dans le département.