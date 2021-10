Val-de-Marne : Lancement du Club d'entreprises « Exposition universelle 2025 »

Les entreprises et la chambre de commerce et d'industrie du Val-de-Marne s'engagent pour soutenir la candidature du Val-de-Marne pour accueillir l'exposition universelle 2025. Déjà plus d'une quarantaine d'entreprises se sont engagées auprès de la CCI Val-de-Marne, parmi lesquelles Groupe Casino, Sanofi, Société Générale, Bred, Semmaris – Rungis, Pernod Ricard…

Comme l'a souligné Dominique Giry, président du Codev Val-de-Marne. « À Ivry, Vitry, Alfortville, Charenton… d'importantes opérations d'urbanisme sont portées sur les quais de Seine, qui engagent une profonde transformation de notre territoire départemental. Elles dessinent, pour la métropole, un espace de projets remarquable. Très logiquement, ce territoire a vocation à accueillir l'Exposition universelle 2025. C'est d'ailleurs une chance pour l'Expo que de pouvoir trouver ici un tel site d'accueil, à la fois dans la fabrique de la ville du XXIe siècle et à la fois dans la tradition des grandes expositions accueillies par la France. Je pense à celle de 1889, quand on a construit la Tour Eiffel, ou celle de 1900, organisée le long de la Seine. Ma conviction est d'ailleurs que notre slogan ne devrait pas être : “le Val-de-Marne veut l'Expo”, mais “l'Expo mérite le Val-de-Marne” ».

« Celui de la CCI 94 “Go Val-de-Marne” prend tout son sens, il faut s'unir », rappelle le président Delmas.