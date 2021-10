Val-de-Marne : L'ordre des avocats s'engage pour l'entrepreneuriat

Ce partenariat exceptionnel vise à promouvoir l’entrepreneuriat et soutenir la croissance des entreprises et l’attractivité du département. L’ordre des avocats du Val-de-Marne, représenté par Christophe Boré, bâtonnier de l’ordre, va ainsi soutenir l’action de Réseau Entreprendre® Val de Marne et de son président, Alain Philippe Etlin, au niveau du département, notamment en participant aux comités d’engagements et à la validation des projets accompagnés par Réseau Entreprendre® Val de Marne.