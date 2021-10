Val-de-Marne - Journées scientifiques de l'environnement

Au programme : trois jours de débats entre le monde de la recherche et la société civile, des conférences et des tables-rondes sur les risques dans la société, pour les détecter, les comprendre et s'y adapter et un forum professionnel.

Les Journées scientifiques de l’environnement, organisées à l’Hôtel du département, à Créteil, du 12 au 14 février prochains, permettront non seulement de faire la synthèse des connaissances sur un domaine d’actualité en environnement, mais aussi à de jeunes chercheurs de présenter leurs travaux et au public de s’informer de résultats de recherches récentes.

Des discussions en table ronde, avec la participation de professionnels, notamment du Conseil général du Val-de-Marne, permettent des confrontations directes en complément des thématiques abordées lors des présentations scientifiques.