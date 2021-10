Val-de-Marne : forum stratégique pour les TPE

ND Consultant organise un forum intitulé « Les six facteurs clés de succès pour les TPE » à Saint-Mandé le 20 septembre prochain de 7h30 à 18h30. Une occasion unique pour les auto-entrepreneurs et les dirigeants de TPE de rencontrer des experts dans le développement durable de l'entreprise.