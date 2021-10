Val-de-Marne Efrei Paris inaugure son “Student Hub” de 600 m2

« Nous sommes très heureux d'inaugurer ce nouveau bâtiment, véritable lieu de vie des étudiants. […] La Ville de Villejuif encourage et soutient activement le développement des établissements d'enseignement supérieur. Nous œuvrons pour accueillir les étudiants dans les meilleures conditions en leur proposant de nouvelles solutions de logements, de nouveaux équipements sportifs et des événements culturels de qualité », souligne Franck Le Bohellec.

Le Student Hub est fondé sur une construction modulaire, confiée à l'architecte Arnaud Hameau. Le cabinet CD & B, experts en transformation des espaces apprenants et des espaces de travail, a été retenu pour réaliser l'aménagement intérieur.

Le Student Hub s'organise sur trois niveaux. Au rez-de-chaussée, un espace de coworking dans un environnement agréable et studieux, équipé d'un mobilier de qualité. À l'étage, des bureaux individuels et un espace de repos… Au dernier étage, la Maison des associations regroupant une partie des 50 associations d'Efrei Paris.

Comme le souligne Frédéric Meunier, directeur d'Efrei Paris : « La vie associative est très présente sur le campus, avec plus de 50 associations et clubs qui permettent aux étudiants de s'épanouir dans des domaines divers : le sport, les technologies IT, le monde de l'entreprise, l'humanitaire et le social… Il était donc important pour les étudiants de bénéficier d'un espace uniquement à eux. De plus, avec le Student Hub, les espaces de coworking ont été pensés pour être proches des environnements de travail que trouveront nos étudiants dans leur vie professionnelle. »

Le financement du bâtiment s'inscrit dans le cadre des travaux de modernisation et d'agrandissement du Campus Efrei. Les travaux se sont élevés à 4 millions d'euros, dont 2 millions d'euros pour le Student Hub et 2 millions d'euros dans la création et la rénovation de 10 laboratoires (informatique, réseau-sécurité, labo Mac, électronique numérique…). Grâce à ces aménagements, Efrei Paris conforte sa place dans le classement des écoles d'ingénieurs post-bac du numérique.