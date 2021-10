Val-de-Marne : De jeunes entrepreneurs optent pour la vie en communauté

Développeurs, designers, business-développeur et communication manager ont décidé de partager leur quotidien. Source de nouvelles idées, Seed-Up travaille sur ses propres projets mais aussi sur des missions externes à forte valeur ajoutée.

La diversité des talents, le partage de compétences et l'open-innovation galvanisent cette équipe. Celle-ci attache une importance toute particulière aux compétences transdisciplinaires et aux réflexions transversales. Le mélange des compétences et le partage des connaissances, une phrase qui sonne comme une devise au sein de cette maison.

Situé à 30 minutes de Paris, le lieu est calme, loin de l'agitation de la capitale, et se veut idéal pour vivre et travailler au quotidien. Tout le monde est impliqué dans les projets, et pour cela, une partie des bénéfices est partagée et redistribuée entre les membres de l'équipe.

Parions sur le fait que ces jeunes pousses aient trouvé la solution pour une meilleure innovation.