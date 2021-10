Val-de-Marne : cri d'alarme des élus face au manque de moyens pour lutter contre le Coronavirus

« La continuité des services municipaux, dans cette crise, participe de la résilience de notre société. Néanmoins, nous vous alertons sur le fait que dans les conditions actuelles, elle ne peut être garantie dans la durée (...) », écrivent les élus locaux dans leur courrier adressé au Gouvernement.

Portage de repas, aide sociale à l'enfance, services funéraires ou encore garde des enfants des personnels soignants, autant d'activités menées par les agents publics locaux. « Nous sommes plus que jamais en première ligne », affirment les maires qui dénoncent les « dysfonctionnements » et « angles morts » de l'État. « La plupart de nos agents travaillent en extérieur et exercent des missions en contact direct avec nos concitoyens. Aujourd'hui, force est de constater que leur équipement en masques et leur sécurité ne sont pas assurés convenablement », insistent-ils.

Depuis le début de l'épidémie, le masque est l'objet que tout le monde s'arrache. Depuis début mars, le Gouvernement, critiqué pour les pénuries de masques de protection dans le pays, a progressivement réquisitionné des stocks ainsi que la production française à venir, afin de garantir leur disponibilité face à l'épidémie de covid-19, notamment pour les professions potentiellement les plus exposées au virus.

« Nous vous sollicitons pour que les dotations de matériel de protection, notamment de masques, qui seront distribués par l'Etat, prennent en compte ces personnels dont le rôle est primordial pour assurer le maintien de services publics locaux », scandent-ils.