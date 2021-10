Val-de-Marne : Comment la CCI accompagne les femmes entrepreneures

Pour accompagner les projets originaux portés par des femmes, la CCI du Val-de-Marne propose un panel d'actions et d'événements comme le programme ExcELLEnce, les soirées Connecting Women et bientôt le programme Melletingo…

ExcELLEnce : un programme pour les entreprises à potentiel

Initié fin 2015 et lancé en mars 2016, le programme ExcELLEnce consiste en l'accompagnement sur mesure de 21 cheffes d'entreprise ayant déjà créé leur société. Il s'appuie pour cela à la fois sur les expertises internes de la CCI et sur des partenaires : associations, réseaux bancaires, structure d'accompagnement à l'entrepreneuriat… ExcELLEnce propose aussi bien de l'aide à la recherche de financements que du conseil en stratégie commerciale, en stratégie digitale, en recrutement, du parrainage, des formations à la gestion… Il vise aussi à développer le réseau des entrepreneures. Entièrement gratuit pour les dirigeantes, il est soutenu financièrement par le Fonds social européen.

Dans le cadre du programme ExcELLEnce 2015-2017, 21 cheffes d'entreprise sont accompagnées pendant 18 mois. Outre les ateliers collectifs et les actions de coaching, chaque dirigeante bénéficie aussi d'un parrain attitré qu'elle rencontre régulièrement et qui l'encourage, l'aide à formuler ses besoins et formaliser sa stratégie, et rompt la solitude du patron de toute petite entreprise. Au-delà de l'accompagnement de chaque entrepreneure, des synergies positives se sont aussi développées entre elles.

Connecting women : une soirée pour tisser son réseau

Parmi les outils de réseautage, la CCI du Val-de-Marne a instauré un rendez-vous dédié aux femmes entrepreneures, Connecting women, où sont non seulement invitées des cheffes d'entreprises mais aussi des partenaires, banques, structures d'accompagnement dédiées à l'entrepreneuriat, grands comptes, clubs d'entreprise… Tout ce qu'il faut pour développer son réseau. La première édition de Connecting Women s'est tenue le 24 mars, et a rassemblé près de 200 participants.

Melletingo : un nouveau programme pour les porteuses de projet

Cette soirée sera également l'occasion d'annoncer un nouveau programme d'accompagnement à destination des futures entrepreneures, dont le projet est encore en gestation et qui ont besoin d'un coup de pouce. Melletingo concernera plus spécifiquement les porteuses de projet qui sont éloignées de l'emploi, demandeuses d'emploi, étudiantes, ou encore femmes résidentes des quartiers prioritaires.