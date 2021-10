VAL-DE-MARNE - Club Conjoncture

Le Club Conjoncture du Val-de-Marne a réuni dernièrement entreprises et institutionnels pour leur présenter les résultats de la 43e enquête de conjoncture réalisée par Médiamétrie entre le 3 et le 21 septembre 2018 pour la CCI Paris Ile-de-France.

Elle confirme une stabilité économique du point de vue des chefs d'entreprise. Après une année 2017 marquée par une légère euphorie due aux élections présidentielles, les dirigeants font à présent part d'un optimisme modéré. En effet, l'indicateur d'activité au cours des six derniers mois enregistre une légère baisse des chiffres d'affaires pour 37 % des entreprises alors qu'elles étaient 35 % en 2017. Cependant, comme l'année précédente, 24 % des dirigeants interrogés déclarent un chiffre d'affaires en hausse sur les six derniers mois. Et plus de la moitié des PME du département prévoit un chiffre d'affaires stable sur les six prochains mois.

«L'enquête révèle que 13 % des établissements ont accru leurs investissements sur les six derniers mois. 18 % envisagent de réaliser des investissements dans les six prochains mois, et un quart des établissements du Val-de-Marne prévoit une baisse des investissements », rapporte Gérard Delmas, président de la CCID 94.

Le secteur des commerces et services de proximité montre des disparités avec les autres secteurs alors qu'en 2017, 20 % des dirigeants de ce secteur annonçaient une hausse de l'investissement, ils ne sont plus que 13 % en 2018. Le commerce de gros et l'industrie soutiennent la situation économique générale du département.

Plus des trois quarts des établissements continuent à déclarer que leurs effectifs sont stables (76 %) et ils sont 80 % à estimer qu'il le restera dans les six prochains mois.