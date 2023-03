Val-de-Marne : Appel à projets pour la gestion du jardin partagé au parc du Plateau

Suite à une consultation des habitants en 2019, un projet de jardin partagé est conduit sur le parc du Plateau. Le département du Val-de-Marne lance un appel à projet et recherche une association qui portera un projet de gestion d’un jardin partagé, répondant aux attentes et aux besoins des habitants. Le jardin pourra être un lieu de production, de rencontre, d’échanges et de convivialité. L’ancrage territorial de l’association devra faciliter les relations avec les différents acteurs locaux en valorisant le lien social et la rencontre de publics divers. Le Département précise que “l’association ne sera pas forcément spécialisée dans le jardinage collectif ou l’agriculture urbaine ; néanmoins elle devra engager de manière significative des actions en faveur de l’environnement et de la biodiversité”.

Quatre objectifs

La création de ce jardin partagé vise quatre objectifs. Le premier est environnemental : l’activité de jardinage doit s’inscrire dans une démarche écoresponsable, afin de sensibiliser les publics à l’écologie et à la préservation de la biodiversité. D’un point de vue social, le jardin est accessible aux personnes à mobilité réduite a vocation à rassembler des publics intergénérationnels issus de divers milieux sociaux. Parmi les autres objectifs fixés par le Département : les récoltes doivent être distribuées selon les règles définies par le groupe et la transmission des connaissances et des compétences doit être au cœur de ce jardin, permettant au jeune public d’avoir accès à la pratique du jardinage.

Date de remise des candidatures : vendredi 31 mars 2023, à minuit.