Val-de-Marne : appel à projet en faveur de l'ESS

Le Département lance son deuxième appel à projets « Soutien aux initiatives et aux pratiques de l’Economie Sociale et Solidaire ». Doté d’une enveloppe de 80 000 euros, ce dispositif permettra à la collectivité d’accompagner entre 3 et 6 projets. La clôture des candidatures est prévue le 10 septembre 2013. Un jury de sélection composé de représentants de la collectivité mais aussi d’opérateurs du financement et de l’accompagnement de projets se réunira pour délibérer et définir les lauréats de l’appel à projets. Cet appel à projet entre dans le cadre du plan de soutien au développement de l’économie sociale et solidaire (ESS) en Val-de-Marne. Ce plan vise à soutenir très concrètement le développement de l’activité et de l’emploi dans ce domaine en apportant une aide et un accompagnement : à la détection de projets ESS, à la création de nouvelles activité économiques sociales et solidaires et au développement d’activités existantes.

Plus d’informations sur www.cg94.fr