Val de Marne Actif récompense deux entrepreneurs via le dispositif Cap'Jeunes

« Cette soirée était l’occasion pour nous de lancer officiellement, avec nos partenaires mécènes, notre nouveau programme, Cap’Jeunes, visant à aider les jeunes à créer leur entreprise » a précisé Pierre Capron, directeur de l’association France Active dans le Val de Marne.

Au cours de la soirée, des subventions de 2 000 euros ont été remises à deux jeunes entrepreneurs val-de-marnais. Médy Daly, 25 ans, dirigeant de l’entreprise Time Moto à Choisy-le-Roi (94) a reçu des mains de son mécène, M. Duval, cette enveloppe l’encourageant ainsi à poursuivre le développement de sa structure.

« Pour créer mon entreprise de transport de personnes en deux roues motorisées, j’avais besoin d’un véhicule, d’accessoires moto ainsi que d’un site internet, soit environ 25 000 euros d’investissement. J’ai contacté l’association Vmapi pour faciliter l’obtention d’un prêt auprès de ma banque. Grâce à Cap’Jeunes, j’ai ainsi obtenu un accompagnement renforcé pour viabiliser mon projet et j’ai bénéficié d’une subvention de 2 000 euros complétée par 7 000 euros de prêt Nacre et 9 100 euros de garantie bancaire. J’avais ainsi toutes les cartes en main pour négocier mon prêt dans de bonnes conditions. »

Le deuxième entrepreneur, dirigeant de l’entreprise Iprint’3D à Vincennes, a indiqué avoir reçu « un accompagnement à la hauteur de ses attentes ». Son plan de financement a pu être constitué avec l’aide des experts du réseau Cap’Jeunes. Il repart donc avec 2000 euros, 10 000 euros de prêts Nacre et une garantie bancaire à hauteur de 65%.

Pour mener à bien ce programme, l’association se tourne vers les mécènes privés. « Outre les avantages fiscaux dont les donateurs peuvent bénéficier, c’est aussi et avant tout pour eux l’occasion de s’associer à un projet porteur de sens et générateur d’emplois non délocalisables. » a précisé Pierre Capron.