Vague épidémique : pour le SDI "la politique des petits pas n'a que trop duré"

Marc Sanchez, Secrétaire général du SDI, syndicat des indépéndants et des TPE, déclare : « Le gouvernement commence à prendre conscience de l'impact sur le terrain de la 5ème vaque Covid. Sans qu'il ne soit besoin d'aucune consigne particulière, avant même la mise en place du passe vaccinal ou l'extension du passe sanitaire, les consommateurs s'auto-confinent et évitent sinon fuient les établissements recevant du public. Ce constat est valable pour l'évènementiel, les traiteurs, les restaurateurs…mais aussi pour l'ensemble des commerces de proximité sans aucun soutien depuis juin dernier malgré les pertes constatées par l'enquête menée en toute indépendance par le CSA (l'enquête CSA pour le SDI du mois dernier).

La politique des petits pas avec des annonces hebdomadaires sur les « renforcements » successifs des soutiens au cas où le CA baisserait, n'a que trop duré. Nos TPE ont besoin d'un soutien massif et immédiat, sans distinction de filière ! »