Vaccination : la Mairie espère un « go » de l'État

« Le ministre de la Santé, Olivier Véran, « a dit qu'il allait travailler avec les collectivités locales, donc on va voir ce qu'il entend par là », a expliqué Anne Souyris.

« Ce qu'il faut, c'est qu'on sache quand même sur quel pied danser : est-ce qu'on fait des grands “vaccinodromes”, est-ce que nos centres Covid et Covisan sont valides et les intéressent pour la deuxième phase de vaccination ? », a poursuivi l'élue EELV. « Il y aura peut-être des réponses rapides et des annonces pour qu'on puisse sérieusement avancer sur la logistique. »

Afin d'accélérer le processus, la Mairie a proposé l'ouverture d'un centre de vaccination dans toutes les mairies d'arrondissement et s'est dite prête à louer des congélateurs pour stocker le vaccin Pfizer.

Cette mesure a toutefois été écartée à ce stade par l'Agence régionale de santé (ARS), selon Anne Souyris qui précise toutefois que la proposition « reste sur la table ». Une réunion organisée avec les maires d'arrondissement, les préfets de Paris et de la région Ile-deFrance ainsi que l'ARS n'a quant à elle débouché sur « rien de concret » ; les arbitrages gouvernementaux étant toujours en cours.

Pour le maire LR du 17e arrondissement, Geoffroy Boulard, « Anne Hidalgo a beau jeu de critiquer l'État qui est lent, mais elle a aussi sa part de responsabilité ». « On n'a plus eu de son ni d'image de la mairie entre le 17 et le 31 décembre, aucune réunion », assure l'élu qui rappelle avoir proposé « dès août » une salle de sa mairie pour vacciner les personnels de santé.

Dans un courrier au ministre de la Santé, le maire LR du 15e arrondissement, Philippe Goujon, a assuré que tout était « prêt » dans le plus peuplé des arrondissements parisiens et a proposé d'ouvrir « sous 24 heures » un centre de vaccination en mairie « pouvant fonctionner du 8h à 20h, du lundi au samedi, voire dimanche ». « Si l'Etat le souhaitait, l'ouverture d'un des halls du parc des Expositions (...) pourrait également être proposée », a ajouté M. Goujon.