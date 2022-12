Vaccination contre la Covid-19 : le rapport en demi-teinte de la Cour des comptes

Ciblant à son démarrage les populations les plus exposés à des formes sévères du virus, la vaccination a progressivement mais rapidement été ouverte à un plus large public, pour concerner l’ensemble de la population âgée de 12 ans, dès le printemps 2021. Comme l’a souligné la Cour des comptes, « la vaccination d’une population entière dans des délais aussi brefs était sans précédent ». Et ce d’autant plus que la stratégie, l’organisation et la logistique ont dû être adaptées de manière continue, dès le début de la pandémie, pour couvrir efficacement les personnes les plus exposées puis l’ensemble de la population.

Réussite du schéma vaccinal à deux doses

Globalement, une part prépondérante de la population française s’est faite vaccinée, soit de son plein grès, soit incitée par la contrainte du pass sanitaire puis du pass vaccinal. Ainsi, en septembre 2022, environ 79 % de la population française avait reçu le schéma vaccinal initial. Sur l’ensemble des adultes et adolescents âgés de 12 ans et plus éligibles à la vaccination, 90,6 % ont reçu deux doses de vaccin et au moins 90 % des personnes éligibles au 1er rappel l’ont effectué.

En France, cette campagne vaccinale a pesé lourd dans le budget de l’Assurance maladie : 7,6 milliards d’euros au titre de 2020 à 2022, dont 4,7 milliards d’euros constatés pour 2020 et 2021. Pour autant, ce montant ne représente qu’environ 15 % de l’ensemble des dépenses d’assurance maladie directement imputables à la crise sanitaire et, surtout, la vaccination a indéniablement eu des effets favorables sur la réduction du nombre d’hospitalisations et, selon l’OMS, en évitant 38 700 décès de personnes de 60 ans et plus entre décembre 2020 et novembre 2021.

© DR

Disparités territoriales et baisse de régime

Le rapport souligne cependant des taux de vaccination hétérogènes en fonction des conditions sociales des personnes éligibles, et des territoires. A titre d’exemple, la vaccination est particulièrement faible dans certains départements et régions d’Outre-mer, avec respectivement 39,6 %, 45,2 % et 46,3 % pour la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. La population des 80 ans et plus est moins bien vaccinée que les autres majeurs (88 % pour le schéma initial contre 89,5 %) et cet écart se creuse au fur et à mesure que l’âge s’élève. En cause, l’isolement, la mobilité réduite ou la difficulté à prendre rendez-vous par internet.

Les juges de la rue Cambon notent également que les derniers élargissements de la vaccination n’ont pas trouvé leurs publics : le taux de vaccination des enfants de 5 à 11 ans demeure ainsi très faible (moins de 5 %) et, plus inquiétant, le taux de deuxième rappel des 60 ans et plus n’atteignait que 33,6 % au total au 2 novembre 2022.

© DR

Quelles leçons à tirer de l’organisation de la campagne vaccinale ?

S’agissant de l’organisation de la campagne de vaccination, la Cour des comptes note que la mutualisation des achats de vaccins par l’Union européenne a été un élément déterminant et a notamment permis de prévenir des surenchères et des évictions entre pays européens. S’agissant des Ehpad, cible essentielle de la vaccination, l’approvisionnement en vaccins a reposé, en partie, sur les pharmacies hospitalières, par dérogation au circuit de droit commun des grossistes répartiteurs et des pharmacies d’officine. Pour définir sa politique vaccinale, le Gouvernement s’est appuyé sur la Haute autorité de santé, dont il faut clarifier les procédures d’exercice de l’ensemble de ses missions relatives à la vaccination en urgence, mais aussi sur d’autres instances spécialement créées à cet effet.

Enfin, cette campagne a mobilisé de nombreux acteurs (centres de vaccination, pharmaciens, médecins et infirmiers) qui ont rempli le rôle de vaccinateurs. Pour être en capacité de réagir dans d’autres circonstances, la Cour préconise d’identifier tous les acteurs a priori et de définir clairement le rôle de chacun, afin d’assurer une couverture vaccinale plus large des personnes âgées ou de santé fragile par les médecins et les infirmiers. Enfin, elle estime que l’envoi par l’assurance maladie aux médecins traitants de listes de leurs patients concernés par les actions de prévention des principales pathologies, est un progrès à pérenniser.