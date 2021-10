Vacan'sports 2015

Les jeunes peuvent ainsi participer à une quarantaine d'activités sportives dans six parcs du département, dont trois en libre accès. Les activités en libre accès se déroulent de 10h à 16h dans le parc départemental des Chanteraines, à Villeneuve-la-Garenne, le parc départemental nautique de l'Île de Monsieur, à Sèvres, et le parc des sports d'Antony.

Les jeunes, en structures –associatives ou municipales– ou en individuel, doivent être détenteurs d'un certificat médical et d'une autorisation parentale. Les individuels doivent remettre ces documents à l'accueil des sites en libre accès.

Les activités sur réservation, destinées exclusivement aux structures municipales et associatives, se déroulent dans six parcs : domaine départemental du Haras de Jardy à Marnes-la-Coquette, arc départemental du Pré Saint-Jean à Saint-Cloud, parc départemental de l'Ile Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux, parc départemental des Chanteraines, à Villeneuve-la-Garenne, parc nautique départemental de l'Ile de Monsieur, à Sèvres, et parc des Sports d'Antony ; de 10h à 12h et de 13h à 15h.

Au programme, des sports traditionnels (football, volley-ball, handball, athlétisme, rugby, tennis, tir à l'arc, boxe), des sports urbains, acrobatiques et de danse (BMX, roller, skate, trapèze volant, trampoline, capoeira, salsa), des sports de pleine nature (parcours aventure, VTT, course d'orientation, escalade, kayak, aviron), des sports à découvrir (équitation, golf, plongée sous-marine) ou encore des sports « fun » (beach-soccer, beach-volley, beach-tennis).