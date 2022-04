Urbanisme inclusif : le Groupe SOS collabore avec les Acteurs du Grand Paris

Thomas Hantz et Jean-Marc Borello, respectivement président des Acteurs du Grand Paris et du Groupe SOS, ont réuni une soixantaine d’acteurs et actrices du développement urbain du Grand Paris, collectivités, entreprises et institutions, pour lancer une démarche inédite : « Projets à impact du Grand Paris ».

Portée par l’Impact Tank, le think tank du Groupe SOS dédié à la valorisation d’innovations sociales à impact positif, l’initiative réunit décideurs publics et privés, acteurs de terrain et chercheurs, autour de la mesure d’impact et la mise à l’échelle des innovations sociales les plus prometteuses dans le domaine de l’urbanisme inclusif. En parallèle, le « Prix de l’innovation sociale du Grand Paris » a été lancé, destiné à récompenser les solutions probantes à des enjeux d’intérêt général précis sur le territoire du Grand Paris.

Yohann Marcet, Jean-Marc Borello et Thomas Hantz

© Les Acteurs du Grand Paris

Améliorer la vie quotidienne des Franciliens

Depuis 2008, le Grand Paris transforme l’agglomération parisienne afin de répondre aux nouveaux enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Le Grand Paris a des objectifs ambitieux, au premier rang desquels l’amélioration des conditions et du cadre de vie de tous les habitants de la région francilienne. Pour cela, l'un des axes principaux est de garantir un accès équitable à tous les Franciliens aux ressources du territoire, dans une approche inclusive de l’aménagement urbain. Les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui se veulent être les Jeux du Grand Paris, participent à accélérer les efforts déployés en ce sens

Les expériences de terrain des Acteurs du Grand Paris et l’expertise de recherche sur l’innovation sociale et la mesure de son impact de l’Impact Tank seront mises au profit de l’étude de solutions existantes sur le territoire du Grand Paris dans le domaine de l’urbanisme inclusif. L’un des objectifs de ce partenariat est notamment d’élaborer un référentiel de mesure illustrant la manière dont les innovations sociales du Grand Paris impactent la vie des concitoyens, c’est-à-dire comment elles contribuent véritablement à « changer leur vie » en étant pourvoyeur d'amélioration dans leur quotidien et leurs parcours.

Les travaux menés visent à répondre à trois questions :

Dans quelle mesure le projet du Grand Paris, et les multiples projets qui le composent, ont-ils fait émerger des innovations sociales qui remplissent l’objectif d’accès équitable à toutes et à tous aux ressources du territoire ?

Comment impulser et accompagner la diffusion de ces innovations sociales au sein du Grand Paris et au-delà, en France et en Europe ?

Comment rendre compte de leurs résultats en termes d’impact à l’aide de systèmes de mesure renouvelés et adaptés aux enjeux sociétaux actuels et futurs ?

Les Acteurs du Grand Paris et l’Impact Tank proposeront ensuite des recommandations concrètes sur les facteurs clés de succès des innovations sociales à impact positif et la manière d’évaluer leur pertinence et leur efficacité.