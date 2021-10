Urbanisme : 2e édition d'

La première édition de l'appel à projets « Inventons la métropole du Grand Paris » a été la plus grande consultation menée en Europe en matière d'aménagement et d'urbanisme. Elle a généré 7,2 milliards d'euros d'investissements privés et 2,6 millions de m2 à construire.

Cette deuxième édition a pour ambition de construire une métropole innovante, solidaire et durable. L'appel à projets a été lancé sur 40 sites répartis sur 30 villes. Une première sélection a pu départager les nombreux candidats en septembre. La deuxième phase débute avec la nomination des 85 candidats finalistes sélectionnés par un jury composé de maires et d'élus de la métropole.

Les candidats retenus ont jusqu'à fin février 2019 pour présenter un projet urbain concret, avant la sélection finale des lauréats en mai 2019.

« On a été retenu sur la phase offre. Le premier travail consistait à constituer une équipe. Tandis que l'objectif de la seconde étape est d'approfondir notre travail pour en faire un véritable projet architectural et urbain, prêt à être construit. Aujourd'hui, nous avons présenté une idée et maintenant il va falloir la consolider et compléter l'équipe pour janvier », explique un des finalistes. « Il nous reste trois mois pour consolider notre candidature et en faire une offre crédible à la collectivité qui va choisir en fonction des innovations que l'on propose, du projet d'un point de vue programmatique, architecturale et de l'enveloppe financière », poursuit-il.

« La compétition se fait ressentir »

Près de 1 000 personnes se sont réunies au centre événementiel de Courbevoie pour l'annonce des finalistes. « Nous sommes dans une phase dans laquelle tout le monde est à l'affût des informations sur les projets des concurrents, la compétition se fait ressentir », confie un autre finaliste. « On nous a demandé d'envoyer un visuel du projet, ce qui dévoile une partie du concept que l'on a pu développer », ajoute-t-il. Cette présélection place les candidats dans une atmosphère sous pression, à la hauteur du concours.

Le président de la Métropole du Grand Paris et les présidents des jurys ont annoncé le nom des 85 finalistes retenus en présence des maires des communes concernées notamment Tony Di Martino, maire de Bagnolet, Brigitte Marsigny, maire de Noisy-Le-Grand, Aline De Marcillac, maire de Ville d'Avray, Rémi Muzeau, maire de Clichy, Jean-Pierre Bechter, maire de Corbeil-Essonnes, Philippe Goujon, maire du 15e arrondissement de Paris, et Patrick Donath, maire de Bourg-la-Reine.

Au total, 27 sites ont été retenus dans le cadre de cet appel à projets urbains innovants. Parmi les sites en compétition, 19 se situent en quartier politique de la ville et 13 se trouvent à proximité d'une gare du Grand Paris Express. A nouveau, la vocation des sites est diverse, allant d'activités économiques au logement en passant par l'agriculture urbaine ou l'urbanisme transitoire.

« L'innovation est le véritable ADN de l'appel à projets »

Dans son discours d'ouverture, Patrick Ollier a tenu à informer les candidats sur les attentes du jury. Pour le président de la métropole, « l'innovation est le véritable ADN de l'appel à projets et devra être mise au service des enjeux qui s'imposent à nos territoires aujourd'hui. Anticiper les usages de demain, préparer la transition énergétique, déployer les services numériques urbains sont les enjeux de cette nouvelle édition ». Ce dernier invite ainsi les candidats à prendre des risques. « Nous ne voulons pas de constructions banales mais, au contraire, des audaces architecturales », affirme-t-il.

Un fonds pour les projets urbains environnementaux

Les projets urbains portant sur le changement climatique, la renaturation des villes et la biodiversité sont particulièrement recherchés par le jury. La Métropole du Grand Paris se veut respectueuse de l'environnement et milite pour « un retour de la pleine nature en ville ». Patrick Ollier envisage ainsi de mettre en place « un fonds de 5 % », calculé par rapport « aux capacités de financement de la métropole » pour aider de manière spécifique « les projets qui présenteront des innovations importantes, tels que la désimperméabilisation des sols, le retour de la nature en ville, les plantations pleine-terre, les toits plats transformés en lieu de culture, potager de fruits… ». S'il n'est pas encore voté, un budget de 3 à 4 millions d'euros est d'ores et déjà envisagé pour ce fonds.