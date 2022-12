Urban fest : appel à projets « innovation urbaine »

Dernièrement, l’Urban lab de Paris & Co a organisé la deuxième édition de l’Urban fest, un festival des transitions urbaines. Pour l’occasion, étaient présents Geoffroy Boulard, vice-président de la Métropole du Grand Paris, délégué à la Communication et à l’Innovation numérique ainsi que maire du 17e arrondissement de Paris, Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la maire de Paris en charge de l’Urbanisme, de l’Architecture, du Grand Paris, des Relations avec les arrondissements et de la Transformation des politiques publiques, Pénélope Komitès, adjointe à la maire de Paris en charge de l’Innovation, de l’Attractivité, de la Prospective Paris 2030, de la Résilience, de l’Accessibilité universelle et des Personnes en situation de handicap, Éric Lejoindre, maire du 18e, et Loïc Dosseur, directeur général de Paris&Co. Ils ont profité de ce moment pour évoquer le programme « Quartiers d’innovation urbaine ».

« Tester et mettre en situation réelle leurs innovations »

Lancé par Paris&Co, la Métropole du Grand Paris, la ville de Paris, la Banque des Territoires, en partenariat avec Choose Paris Région, ce programme vise à offrir aux communes métropolitaines l’opportunité d’expérimenter, durant 18 mois, des services qui bénéficient aux habitants et améliorent la qualité de vie et l’attractivité. « Beaucoup de startups étaient en demande de tester et de mettre en situation réelle leurs inventions, le programme ‘Quartier Métropolitain d’Innovation’ le permet. L’idée est que nous devons travailler ensemble pour articuler le plus finement possible l’hyperlocalité, c’est-à-dire les projets développés à l’échelle du quartier pour augmenter la qualité d’accueil », a indiqué Emmanuel Grégoire. Pour Pénélope Komitès, cette démarche va permettre de « modifier la ville sur deux aspects politiques : l’accentuation de l’innovation social d’un côté et le service des villes de l’autre ».

Appel à manifestation jusqu’en janvier 2023

Les communes métropolitaines intéressées ont jusqu’au mois de janvier 2023 pour répondre à l’appel à manifestation d’intérêt. Une sélection de trois villes sera ensuite révélée, ces dernières deviendront des « Quartiers Métropolitains d’Innovation » et bénéficieront de l’accompagnement et du soutien de la Métropole du Grand Paris et de Paris&Co. « Il nous faut des lieux intéressants, puisque quatre quartiers par commune sélectionnée seront transformés », a rappelé Geoffroy Boulard.

Une fois les communes dévoilées, les entrepreneurs (startups, associations, grandes entreprises), français ou étrangers, seront invités à candidater à partir de février 2023 pour faire partie des 30 solutions expérimentées dans ces nouveaux « Quartiers Métropolitains d’Innovation ».