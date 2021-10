Upfeel.io, la start-up française qui contribue au bien-être mental des salariés

Si la solitude est le fléau de notre époque, il l'est avec d'autant plus de sévérité depuis l'arrivée de la Covid-19, dont les dispositions prises pour limiter la contamination ont plongé de nombreux français dans un profond mal-être. Le temps passant, les troubles psychologiques tels que le stress, l'anxiété, et les syndromes dépressifs se sont accrus et ont doublé en quelques semaines. Or, le bien-être est une composante de la santé qui, comme le définit l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ne se réduit pas à l'absence de maladie. Il s'agit d'"un état de complet bien-être physique, mental et social, et qui ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité".

C'est dans ce contexte, et après avoir été lui-même confronté à un mal-être psychologique suite à la mort tragique de son cousin, que Jonathan Ferrebeuf a créé Upfeel.io, souhaitant alors éviter le plus possible les souffrances non exprimées, sources de drames personnels et familiaux. Après avoir connu une success story entrepreneuriale avec Adincube, société spécialisée dans la publicité mobile et aujourd'hui détenue par le groupe Ogury, le jeune entrepreneur a souhaité donner du sens à sa nouvelle aventure entrepreneuriale en ayant un impact positif sur la société, à savoir porter le bien-être mental des salariés au centre des préoccupations des entreprises.

Un accompagnement psychologique gratuit aux salariés

« Upfeel », ou « se sentir mieux » en français, répond à des besoins actuels en proposant aux salariés un accompagnement entièrement confidentiel par une consultation à distance ou en présentiel avec un psychologue ou un coach certifié. L'accompagnement et le développement personnel du salarié est pris en charge à 100 % par l'entreprise, une vraie innovation sachant que le prix moyen d'une séance avec un psychologue est de 70 euros et, avec un coach, supérieur à 100 euros. Les échanges entre le salarié et le psychologue sont strictement confidentiels et la plateforme ne divulgue jamais à l'entreprise l'identité des salariés qui font appel à elle pour bénéficier d'un accompagnement.

Sur cette dernière, le salarié peut choisir parmi une trentaine de psychologues et coaches soigneusement sélectionnés, en fonction de la nature de l'épreuve qu'il traverse : troubles anxieux, stress, confiance en soi, problèmes familiaux, insomnie, deuil, accompagnement au changement etc. Il sélectionne ensuite une date de séance dans l'agenda en ligne, en fonction des disponibilités du psychologue ou coach choisi. Upfeel.io s'engage à fournir aux salariés, dont les employeurs français sont engagés à leur mieux-être, un service de qualité, gratuit, facile et simple d'utilisation.

Une plateforme 100 % dédiée au bien-être mental

Au-delà de simples séances personnalisées avec des professionnels certifiés, Upfeel.io propose une plateforme à 360° dédiée au mieux-être des salariés. Ces derniers peuvent, par exemple, consulter des articles de fond sur des thématiques autour du bien-être mental, rédigés par des experts. « Il va sans dire que l'entreprise a tout à gagner à aider au bien-être psychologique de ses salariés. Un employé est plus productif lorsqu'il va bien et je suis convaincu qu'une telle plateforme peut offrir aux collaborateurs une parenthèse de développement personnel au milieu de journées de travail parfois très intenses », déclare Jonathan Ferrebeuf.