Unlatch affirme son leadership en matière de digitalisation de la vente immobilière

Le pionnier français de la vente immobilière digitalisée Unlatch, vient d'annoncer un tour de financement de 5,2 millions d'euros, dont 4 millions d'equity auprès d'AXA Venture Partners et 1,2 millions de dette. Unlatch renforce ainsi sa position de leader sur le marché de la digitalisation de la vente immobilière grâce à l'ajout de nouveaux services et fonctionnalités et accélère l'internationalisation de son activité, notamment en Espagne et au Royaume-Uni.

Lancée en 2018 par François Marill, Thomas Rivoire et Olivier Adam, les fondateurs de la start-up LegaLife, Unlatch, qui digitalise entièrement le processus de vente, permet une réduction des délais de traitement des dossiers et offre aux parties prenantes un outil collaboratif en ligne qui fluidifie et simplifie l'ensemble du processus de vente tout en enrichissant la relation avec les acquéreurs.

Renforcer le leadership d'Unlatch

La crise a eu un effet positif sur la digitalisation du secteur immobilier et a ainsi permis à Unlatch d'enregistrer une hausse de 25 % de son activité. Son objectif est désormais de maintenir sa position de leader sur le marché.

La levée de fonds récemment réalisée permettra d'enrichir la plateforme Unlatch avec de nouvelles fonctionnalités et d'offrir aux vendeurs comme aux acheteurs de biens immobiliers, une expérience client améliorée.

Viser le marché européen

Avec AXA Venture Partners, Unlatch bénéficie des apports d'un fonds technologique en forte croissance, très présent à l'international avec des bureaux à Paris, Londres, New York, San Francisco et Hong Kong. AXA Venture Partners accompagnera la plateforme dans la réalisation de ses ambitions d'expansion à l'étranger. Elle s'est implantée en Belgique à l'automne 2019 et prévoit de faire de même en Espagne et en Grande-Bretagne en 2020.

« AVP a une forte dimension internationale et nous ne pouvions espérer meilleur actionnaire pour nous aider à accélérer la croissance, déjà très rapide, d'Unlatch. », déclarent François Marill et Thomas Rivoire, co-fondateurs d'Unlatch.

« En tant qu'investisseur, nous nous réjouissons d'accompagner Unlatch et sommes convaincus que la qualité de l'équipe et l'efficacité de sa solution font une vraie différence sur un marché de l'immobilier en pleine mutation. Les transactions immobilières sont des opérations complexes qui peuvent massivement bénéficier de la digitalisation des process afin qu'elles soient plus efficaces et plus collaboratives. C'est précisément ce que la technologie d'Unlatch permet et nous sommes très heureux de contribuer à cette évolution. », commente François Robinet, Managing Partner d'AXA Venture Partners.