Universités d'été des professions comptables : 2019, une année mouvementée

Avec pas moins de 70 partenaires, 120 ateliers, six temps forts, 5000 représentants de la profession et en tout 190 heures de formation gratuite proposées, les Universités d'été des professions comptables ont du grain à moudre pour cette édition 2019. Voici un petit avant-goût de ce qui vous attend cette année.

Un programme riche et diversifié

Cinq grandes thématiques seront abordées lors des ateliers qui rythmeront les quatre jours des Universités d'été. Elles sont décomposées de manière suivante : audit et CAC, droit et conseil, fiscal et comptable, performance et stratégie, et enfin social et RH.

En dehors de ces ateliers, les organisateurs ont mis en scène six rendez-vous incontournables qui permettent de réfléchir collectivement à l'évolution de la profession comptable, que chacun puisse se remettre en question, et de questionner des experts venus d'horizons divers.

Mardi 3 septembre, premier jour des Universités d'été, deux temps forts seront proposés. Le premier s'intitule “Audit : les clés de la reconquête” et se tiendra de 11h à 12h30. Animée par Olivier Salustro, avec Jean Bouquot et Olivier Boucherie, cette conférence creusera le sujet de la formation et du rebond des commissaires aux comptes chahutés par la loi Pacte. En fin d'après-midi, un deuxième temps fort sur le thème de l'intelligence artificielle intitulé “L'IA et vous : redonner du sens à l'innovation” sera proposé de 17h à 19h, avec pas moins de neuf experts intervenants dont le vice-président Cognitive solutions chez IBM Watson group, Jean-Philippe Desbiolles, et la professeure Cécile Dejoux, spécialiste du management à l'heure de la transformation numérique et de l'IA.

Mercredi 4 septembre, une assemblée générale de la CRCC de Paris aura lieu de 11h15 à 12h45, puis une assemblée générale de l'OEC Paris IDF, entre 14h et 15h30. Dans la journée un troisième temps fort sera proposé ; “Le grand débat de la profession comptable”, de 16h à 18h, animé par Laurent Benoudiz, le président de l'OEC Paris IDF, et les EC et CAC Virginie Roitman Descamps, Vital Saint-Marc, et Julien Tokarz.

Enfin, jeudi 5 septembre le dernier temps fort, également appelé “La grande conférence”, avec son thème “Et si c'était mieux (qu') avant ?”, se déroulera de 16h à 18h, en réunissant un panel d'intervenants original. De la docteure en chimie des matériaux Kako Linda Nait Ali, à l'ingénieur et économistes Laurent Pahpy, en passant par le sociologue Jean-François Dortier, et les conférencières en psychologie positive Delphine Luginbul et Aurélie Pennel, huit intervenants reviendront sur l'histoire et la science pour dépassionner les débats sur l'évolution sociétale.

Démo zone, Masterclass, ateliers CAC 120 : les nouveautés 2019

Par rapport aux éditions précédentes, les universités d'été 2019 présentent quelques nouveautés qui méritent d'être soulignées. Trois en particulier retiennent l'attention.

La Démo Zone va permettre de découvrir, aux côtés des partenaires, les start-up qui facilitent le quotidien des professions comptables et font évoluer ces métiers. Il y aura entre autres Legascope, Ipaidthat, Caseware, Zeendoc, Ibiza Software ou encore Welyb. Les Universités d'été vont ainsi permettre de tester les solutions proposées par ces entreprises, de faire remonter les attentes des professionnels et de partager le retour d'expérience de confrères.

Ensuite, de nombreuses Masterclass permettront de faire des pauses “utiles” entre les temps forts ou ateliers. Il faudra s'y inscrire à l'avance, le nombre de places étant limité. Elles dureront à chaque fois 30 minutes et se tiendront dans une salle ouverte au centre de l'espace exposition. En y assistant, les professionnels du chiffre pourront découvrir quels outils les institutions mettent à leur disposition pour simplifier leur pratique professionnelle, comment rentabiliser leurs prestations de secrétariat juridique des sociétés ou comment mettre en place le lead management.

Enfin et surtout, des ateliers CAC 120 ont été conçus pour répondre aux nouvelles normes applicables aux commissaires aux comptes, fortement bouleversés par le relèvement des seuils d'audit légal imposé par la loi Pacte. à l'issue de ces ateliers, un mail leur sera envoyé avec un lien vers un quiz de connaissances. Les plus motivés auront huit jours pour y répondre, afin de recevoir une attestation de formation et son support.