Université Initiative France à la Maison de la Mutualité

Seront présents les adhérents, les collaborateurs et les bénévoles des 223 plateformes Initiative, mais aussi 200 entrepreneurs soutenus par le réseau et les grands acteurs du développement économique de l'entreprise, du monde bancaire et institutionnel.

Comme le précise Louis Schweitzer, président d'Initiative France, « Initiative France organise tous les deux ans son université, un temps de cohésion et d'échanges pour notre réseau, nos entrepreneurs et nos partenaires. Parce qu'elle se déroule pour la première fois à Paris, notre université offrira un niveau de visibilité nationale inédit et revêt donc une dimension particulière. C'est aussi pourquoi avec le soutien de nos partenaires nous mettons les entrepreneur(e)s Initiative France au cœur de l'événement en leur consacrant nos travaux mais également en les accueillant. »

Rythmée par de nombreux ateliers, rencontres et conférences qui alternent prises de paroles d'experts et témoignages, cette université permettra de répondre mieux aux besoins des entrepreneurs de demain.

Cette manifestation est soutenue dans son organisation par deux grands partenaires : AG2R La Mondiale, premier groupe de protection sociale et patrimoniale en France, et la Caisse des dépôts, engagée depuis l'origine aux côtés du réseau.

Depuis 2012, Initiative France et AG2R La Mondiale mutualisent leurs efforts pour développer la création d'entreprises. Les deux acteurs collaborent en particulier sur le « Programme +45 », dispositif d'accompagnement dédié aux séniors. Partenaire historique, la Caisse des dépôts appuie le réseau Initiative France dans ses actions avec une place singulière et de premier plan au sein du mouvement.

Au total, une dizaine de partenaires privés soutiendront cet événement (Crédit Agricole, Banque de France, BPI, In Extenso, Groupama, CIC, Crédit Mutuel, Caisse d'Epargne, Banque Populaire, Hammerson).