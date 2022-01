Unik Productions organise du streaming d’entreprise

La société Unik Productions est née en 2007 de la rencontre de deux passionnés de cinéma, Etienne Barrier et Pierre-Alain Delisse. Avant qu’il ne soit possible de créer des lives sur internet, Unik Production faisait déjà des captations d’événements avec diffusion en direct sur les écrans de la salle où ils se déroulaient. Désormais, le studio Unik Productions propose aux entreprises d’organiser pour elles des directs en streaming afin de tenir des événements sans que tous les collaborateurs n’aient à se déplacer. Elle compte de nombreux clients dont le groupe Nestlé, le ministère de l’Education nationale ou encore Carrefour.

De la réalisation à la manière du cinéma

Pour cela, les équipes installent un studio éphémère chez leurs clients et créent des émissions en live avec une image de qualité cinéma, qui permettent de communiquer efficacement et de fédérer une communauté autour d’un projet. Les émissions gérées par les équipes de Unik productions peuvent être diffusées sur plusieurs supports vidéo comme Zoom, Teams, Google Meet ou sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter ou YouTube. Selon les créateurs de ce concept : « Ces émissions permettent d’optimiser la portée de plusieurs types d’évènements : prises de paroles des directeurs et PDG des groupes devant une partie ou l’ensemble de leurs salariés, conférences de presse, conseils municipaux, cérémonies diverses, et tables rondes. ».

Leur objectif est de démocratiser la vidéo de haute qualité. La particularité est que l’ensemble des caméras utilisées pour réaliser les streaming sont pilotées par des cadreurs, aucune caméra tourelle n’est utilisée. Pour Etienne Barrier, co-fondateur d’Unik Productions, ce mode de réalisation est ce qui fait la force de son entreprise : « Ce qui nous anime est de créer des émissions visuellement belles. C’est notre ADN du cinéma qui parle. Nous aimons les défis techniques. La technologie évolue très rapidement dans ce domaine, ce qui nous pousse à nous tenir au courant des dernières nouveautés, à tester et à créer, afin de proposer à nos clients les dernières innovations », explique Étienne Barrier, cofondateur d’UNIK Production. ».



© Unik Productions