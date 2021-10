Une superbe deuxième place pour l'équipage Barreau de Paris - Affiches Parisiennes

Pouvez-vous nous raconter la régate ?

Cette année nous avions à cœur de hisser les couleurs du Barreau de Paris et d'Affiches Parisiennes au plus haut !

Nous avons donc constitué un équipage solide et affûté pour mettre toutes les chances de notre côté.

Sur le plan d'eau, les conditions étaient très difficiles car le vent était faible et oscillait beaucoup. Il fallait donc être très vigilant et ne jamais rien lâcher.

Au final, après une première journée difficile malgré une bonne partie de la course en tête (6eme place), nous terminons deuxième au classement général. Nous avons fait une très belle « remontada » !

Quelles sont les forces de votre équipage ?

Comme d'habitude, les clés du succès sont l'expertise mais aussi la cohésion et l'état d'esprit de l'équipe.

Cela fait maintenant dix ans que nous faisons la Juris'Cup avec mes confrères Anne Laure Mery et Béatrice Cohen. Nous connaissons donc bien cette course et les ingrédients nécessaires pour réussir malgré la difficulté de l'épreuve et la qualité de nos concurrents. Cette année nous avions de nouveaux confrères à bord et nous avons su créer une belle cohésion d'équipe.

Depuis des années, Affiches Parisiennes nous fait confiance et nous avons construit un beau partenariat entre le SPAB (Sports au barreau) et ce média qui suit l'incontournable événement qu'est devenu la Juris'Cup.

Nous avons aussi de nombreux soutiens à terre et notamment Madame le Bâtonnier de Paris Marie-Aimée Peyron et Madame le Président du CNB Christiane Feral- Schuhl qui sont de fidèles supportrices de notre équipe.

Cela fait plaisir de se sentir portés. C'est une source de motivation et d'énergie supplémentaire qui nous impose de donner le meilleur de nous-même. Nous savons que notre équipage véhicule des valeurs de performance, de mixité, de dynamisme et de convivialité et nous en sommes très fiers.

La Juris'Cup comme toujours a été un magnifique évènement à terre comme sur l'eau et notre équipage sait aussi faire parler son goût pour la convivialité qui est unique lors de cet événement.

L'année prochaine nous reviendrons encore plus forts. Entre temps, nous aurons à cœur de remettre la belle coupe que nous avons gagnés à Affiches Parisiennes pour remercier leur engagement à nos côtés et continuer à cultiver ce partenariat fondé sur des valeurs communes.