Une solution pour trouver un syndic ?

Le service proposé par Syneval permet de trouver un nouveau syndic dans les meilleures conditions de transparence et d’assurer un suivi dans le temps de l’action de ce nouveau syndic. « Les copropriétés viennent nous voir lorsque leur syndic ne leur donne pas satisfaction : comptabilité défaillante, travaux non réalisés, absence de communication, etc., les raisons sont multiples. Notre rôle est de définir précisément les besoins de la copropriété afin de réaliser un appel d’offres et, ainsi, présenter au conseil syndical trois syndics correspondants le mieux à leurs besoins », explique Rachid Laaraj, fondateur de Syneval.

Les syndics qui répondent à l’appel d’offre doivent adhérer à la Charte de Transparence Syneval et accepter le principe d’un suivi de satisfaction. Ainsi, les copropriétaires sont assurés de la volonté de transparence des syndics présentés.

Un suivi dans la durée

Comptabilité, préparation et tenue de l’assemblée générale, réalisation du budget, renégociation des contrats…, l’ensemble de ces tâches accomplies par le nouveau syndic fait l’objet d’un suivi régulier par Syneval, qui en rend compte auprès des copropriétaires. Nombreux sont les syndics, notamment les petits cabinets, qui adhèrent à ce nouveau mode de choix. Conscients, et plutôt victime, de l’image de leur profession auprès du grand public, ils y voient un moyen de donner une image positive de leur profession. Sur le plan pratique, la procédure de suivi leur permet de connaître quasiment en temps réel le niveau de satisfaction de leurs copropriétés et de pouvoir corriger le tir le cas échéant.