Une solution au dialogue social : le conseil d'entreprise

Selon le CJD, le dialogue social ne se développera dans les entreprises qu'à condition que chacun des partenaires en ait la volonté. Pour Richard Thiriet, président du CJD France, « on ne peut repenser le dialogue social qu’en imaginant une solution gagnant-gagnant. Quelle que soit la taille de l'entreprise et à la demande de tout salarié, il est essentiel de garder en tête que le développement d’une activité économique passe forcément par le bien-être de ceux qui contribuent à cet essor ».

Comme le précise le CJD, "la création puis le fonctionnement régulier du conseil d'entreprise seront accompagnés d’une action de formation permettant à chacun des partenaires de mieux comprendre les vertus du dialogue, de la concertation et de la négociation. Le conseil d’entreprise, assemblée unique, réunira les attributions de l’ensemble des institutions actuelles de représentation du personnel. Simple, efficace, adapté à la réalité de toutes les entreprises, le conseil d’entreprise répondra par exemple aux problématiques des seuils. Au travers de ce nouvel organe, c’est l’ensemble des entreprises et donc de l’économie française qui gagnera en souplesse et en créativité". En amont des négociations sur la mise en place d’un tel dispositif, le CJD souhaite pouvoir l’expérimenter au sein des entreprises volontaires membres du mouvement. Reste à en bâtir les modalités avec les Pouvoirs publics.