Une série pour la camaraderie au travail

Pour l'occasion, Welcome to the Jungle a mis en place un dispositif spécial incluant une campagne de communication d'envergure et un dossier sur la camaraderie au travail et la relation aux autres.

En effet, l'entreprise a lancé lundi 30 août une campagne de publicité dédiée à la série d'animation et clame, notamment à travers les affiches publicitaires du métro parisien, l'importance du lien social au travail renforcé notamment par des équipes qui nous correspondent.

Conscient de l'importance d'être entouré de collègues que l'on apprécie ou que l'on admire, l'entreprise s'est associée à la nouvelle série Disney+ Original, Monstres & Cie. : Au travail, dans laquelle Bob et Sulli, les héros de Monstropolis, prolongent leurs aventures au lendemain du jour où la centrale dans laquelle ils travaillent a commencé à recycler les rires d'enfants pour alimenter la ville en énergie. Les dix épisodes sont disponibles depuis le 7 juillet en exclusivité sur la plateforme Disney+ et via le site de Welcome to the Jungle.