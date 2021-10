Paris : une sculpture hommage à Johnny Hallyday validée

La sculpture rendant hommage au chanteur, d'une hauteur de six mètres, consiste en une « confrontation poétique de deux emblèmes indissociables de la figure du rockeur : une guitare et une moto », explique la Ville dans le projet de délibération voté à une large majorité, mais rejeté par EELV. L'œuvre, signée Bertrand Lavier et offerte par la galerie Kamel Mennour à la Ville, comporte un mât en acier inoxydable représentant un manche de guitare, au sommet duquel trône, de manière inclinée, un modèle “Fat Boy” bleu métal de la célèbre marque de motos. Elle doit être installée sur le parvis de Paris-Bercy (POPB), où le chanteur décédé en 2017 a donné 101 représentations et où se déroulera un concert hommage le 14 septembre. A cette occasion, le parvis sera rebaptisé esplanade Johnny-Hallyday.