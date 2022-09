Une réunion de travail « industrie » pour la sobriété énergétique

Dans lecadre du plan de « sobriété énergétique » qui vise à réduire de 40 % la consommation d’énergie d’ici 2050 et à atteindre les objectifs climatiques, la ministre de la Transition énergétique, Agnès Pannier-Runacher, et le ministre délégué chargé de l’Industrie, Roland Lescure, ont réuni mercredi 7 septembre le groupe de travail « Industrie ». Sous l’égide du Conseil national de l’industrie (CNI), en présence des représentants de l’industrie, des organisations syndicales, des comités stratégiques de filières, des fournisseurs d’énergie et des porteurs d’innovation industrielle, cette réunion a été l’occasion pour les membres du Gouvernement d’insister sur la nécessité d’une mobilisation collective. « Comme l’Etat, les entreprises - y compris industrielles - prendront toute leur part dans la réductionde notre consommation d’énergie », a indiqué Agnès Pannier-Runacher. Elle a ensuite rappelé que « la sobriété, c’est la chasse au gaspillage, c’est l’attention au chauffage, à l’éclairage, ce n’est pas demander aux entreprises de baisser leur production ou leur activité ».

Des axes de travail pour réduire les consommations

Autour de la table, ont été évoquées les réflexions issues du groupe de travail « Entreprises et organisation du travail » qui a été lancé en juillet et a réuni les organisations syndicales et patronales dans la perspective de diffuser les bonnes pratiques aux industriels. Des mesures de « bon sens » qui portent sur les outils de mesure, de suivi et de pilotage des consommations énergétiques, mais aussi la gestion de l’éclairage, la mobilité durable et la sensibilisation aux écogestes. Des discussions ont également été menées sur les mesures de sobriété énergétique propres au secteur industriel, notamment les processus industriels, les chaînes logistiques et l’organisation du travail au sein des entreprises.

Les acteurs présents n’ont pas hésité à formuler des propositions et présenter des axes de travail. En ce sens, la Fédération des Industries Ferroviaires (FIF) a souligné que l'innovation pouvait être source de sobriété, prenant l’exemple du TGV du futur, plus économe, qui optimise et récupère l’énergie de freinage. De son côté, France Logistique a évoqué l’idée d’optimiser les distances parcourues dans les entrepôts, de mutualiser les moyens de transport, tout en rappelant l’urgence de décarboner les véhicules en investissant davantage dans la transition des flottes diesel de poids-lourds. Enfin, plusieurs autres protagonistes ont fait part de leur volonté de mieux partager les bonnes pratiques.

La hausse des prix de l’énergie évoquée

Au-delà du plan de sobriété énergétique, cette réunion a aussi permis aux ministres de partager le plan du Gouvernement de sécurisation des approvisionnements en gaz et en électricité pour cet hiver, et de rappeler leur volonté de protéger les industries. Pour faire face au choc de l’énergie, Roland Lescure a indiqué la mise en place d’un diagnostic qui « sera particulièrement précieux pour renforcer l’action des autorités française auprès de l’Union européenne pour protéger l’industrie française et européenne, et pour se doter des outils en France qui permettront de soutenir au plus juste l’appareil productif ».