Une quatrième cité éducative pour Paris

Une visite a été organisée récemment à la cité scolaire François Villon dans le 14e arrondissement de Paris. Depuis septembre, cet établissement accueille une cité éducative, la quatrième dans la capitale et la 200e en France. Accompagné d’Antoine Destres, directeur de l’Académie de Paris, de Patrick Bloche, adjoint en charge de l’éducation à la Mairie de Paris, de Carine Petit, maire du 14e arrondissement, de la proviseure du lycée François Villon, Lucie Pitiot, et du député Rodrigo Arenas, le préfet de Paris, préfet de la région Île-de-France, Marc Guillaume a pu appréhender l’étendue des projets en cours et constater les résultats probants. « C’est très impressionnant de voir la somme d’actions qui est menée à l’intérieur de l’établissement. Il était important pour nous, de créer cette cité éducative pour compléter les dynamiques qui étaient déjà existantes ».

Un soutien de l’État de 150 000 euros par an

« D’une certaine façon, cette cité éducative était en germe depuis assez longtemps et nous devons sa naissance à l’acharnement du recteur et du préfet. Je tiens donc à vous remercier pour votre soutien. Nous ferons bon usage de l’enveloppe que vous nous avez remise » a indiqué Lucie Pitiot. En effet, ce dispositif bénéficiera d’un budget triennal de l’État à hauteur de 150 000 euros par an, au bénéfice du quartier prioritaire de la politique de la Ville de la porte de Vanves. Chaque année, l’Éducation nationale apportera, quant à elle, un soutien de 15 000 euros. Avec ces aides financières, la cité éducative du 14e arrondissement compte bien mener différentes actions autour de quatre axes majeurs : l’inclusion numérique, le renforcement du lien école-famille-quartier, l’orientation scolaire et professionnelle, et des compétences transversales. Lors de la visite, Marc Guillaume a salué « le travail des équipes éducatives », ses projets novateurs, comme notamment la web radio DiVa 14 ou encore l’atelier de modélisation en 3D, et la « bonne ambiance générale » qui règne dans l’établissement.

Un hommage à Samuel Paty

La date choisie pour effectuer cette visite n’était pas un hasard, comme a tenu à le rappeler le préfet de Paris et de la région Île-de-France : « Ma présence ici aujourd’hui est très signifiante. Ce n’est pas anodin de venir rendre hommage à Samuel Paty dans vos locaux ». Au cours de la matinée, un podcast créé par la webradio de la cité scolaire François Villon a été écouté par tous les élèves et par tous les invités, avant qu’une minute de silence soit observée. Pour rappel, le 16 octobre 2020, le professeur d’histoire-géographie avait été assassiné devant son collège.