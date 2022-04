Une promenade pour découvrir les projets d'aménagements consacrés aux sports de glisse

BMX, vélo de ville ou tout terrain, skateboard, trottinette ou encore roller étaient conviés lors de cette promenade exploratoire dans l’espace public de la ville, de l’îlot sportif au parc Montreau, en passant par le stade Jean Delbert. La ville souhaite favoriser une pratique libre, ludique mais surtout sportive des activités de glisse au sein de l’espace public.

Plus large place des sports de glisse dans l’espace public

Que ce soit des pumptrack, ces parcours de bosses et de boucles ouverts à tous, des skateparks ou autres pistes de roller, la ville de Montreuil a déjà imaginé plusieurs projets autour de la thématique. Au cœur de l’îlot sportif formé par le Centre sportif municipal Arthur Ashe et le stade Jean Delbert, un skatepark est d’ores et déjà prévu. A proximité du parc Montreau également, l’actuel terrain laissera la place à un pumptrack et une piste de roller sera aussi aménagée sur le plateau de l’école Daniel-Renoult. Enfin, un espace de pratique de la glisse pour enfants sera aménagé à côté du futur groupe scolaire Guy-Môquet-Estienne-d'Orves. A travers ces différents aménagements, la mairie voit l’opportunité de faciliter la pratique de ces sports de glisse et d’encourager ainsi les différentes générations de la ville à se rencontrer, tout en œuvrant pour un “sport santé” contre l’obésité.