Une prime de 1 000 euros pour les salariés des services d'aide et d'accompagnement à domicile

Cette prime, dont l'enveloppe totale s'élève à près de 3,6 millions d'euros, concerne les professionnels des services d'aide et d'accompagnement à domicile, qui ont travaillé entre le 1ermars et le 11 mai 2020. Le Département accompagne ces acteurs de terrain depuis le mois de mars. Plus de 1,3 million de masques leur ont été remis depuis le mois d'avril et continuent de l'être en cas de besoin. Un numéro vert a été mis en place pour permettre aux professionnels d'échanger sur les thématiques liées à la crise sanitaire, et leur offrir un soutien psychologique si besoin. Il vient d'être réactivé pour cette nouvelle période de confinement. Une campagne de dépistage de la Covid-19 leur a été destinée au mois d'avril.