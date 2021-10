Une première centrale solaire citoyenne à Paris

à l'horizon 2050, selon le Plan de Climat de Paris, 20 % de la production d'énergie renouvelable doit être produite sur le territoire parisien.

Pour y contribuer, dans le cadre du budget participatif, le Conseil de Paris a voté, au printemps dernier, la mise à disposition des toitures de neuf écoles et collèges parisiens des quartiers populaires, pour y installer les premières centrales solaires citoyennes de la capitale.

L'investissement citoyen et le financement ont permis l'aboutissement de ce projet, qui permettra de poser plus de 3 000 m2 de panneaux photovoltaïques d'ici mi-2020 et de sensibiliser élèves et enseignants à la transition énergétique et à la maîtrise de l'énergie.