Une politique innovante pour la protection de l’enfance !

La protection de l’enfance est au cœur des missions du département des Hauts-de-Seine. Dans ce sens, une nouvelle politique a été mise en place, articulée autour de trois axes : donner une chance à chaque enfant, valoriser les professionnels et les partenaires associatifs, et innover pour mieux protéger. Pour répondre à ces objectifs, les Hauts-de-Seine prévoient notamment de créer 600 places supplémentaires via des dispositifs de prises en charge hybrides et pluridisciplinaires, ainsi qu’une maison de l’avenir.

Budget de 212 millions d’euros

« Notre feuille de route a un objectif clair : construire une offre de prise en charge la plus complète et la plus adaptée aux besoins des enfants et des jeunes suivis au titre de l’Aide sociale à l’enfance, et tout mettre en œuvre pour que ces mineurs, éprouvés par un début de vie particulièrement difficile, retrouvent les mêmes droits et les mêmes chances de réussite que tous les autres enfants. », a affirmé Georges Siffredi, président des Hauts-de-Seine. Un accompagnement socio-éducatif adapté aux besoins de chaque enfant sera proposé dans un souci permanent de bientraitance. Le Département consacre actuellement 212 millions d’euros aux missions de la protection de l’enfance, soit 23 % de son budget des solidarités.